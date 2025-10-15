Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
20251015_66_986172_251015_xx_SPLIT_VIDEO_Aberwachungskamera_versucther_einbruch_pizzeria_1min03_BM.jpg

Video von Coup

Einbruch in Pizzeria: Ein Jahr gratis Pasta für Hinweise

15.10.25, 09:57 | Aktualisiert: 15.10.25, 11:37
Teilen

Bei dem Coup, der komplett schief ging, entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.  

Der junge Mann mit Haube und schwarzem Kapuzenpulli gab in der Nacht auf Dienstag praktisch alles, um in die Pizzeria  Locanda il Rione am Vorgartenmarkt in der Leopoldstadt einzubrechen.  Zuerst hantierte er an der Türklinke herum, landete dabei auf seinem Hinterteil. Kurze Zeit kam er wieder, um mit Gewalt gegen die Fenster zu treten. Doch auch dieser Versuch, in das Restaurant zu gelangen, schlug fehl.

Der Besitzer Pizzeria Einbruch
© zVg./Gaetano Brancato

Trotz des misslungenen Coups entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Betreiber des Lokals zeigen sich gefasst. „Wir wollen keine Rache, sondern einfach nur Gerechtigkeit – und zeigen, dass selbst in schwierigen Zeiten Zusammenhalt und Menschlichkeit stärker sind als jede Tat“, sagt Gaetano Brancato, Inhaber der Locanda Il Rione.

Gratis Pizza für Hinweise

Trotz des Einbruchversuchs bleibe das Lokal weiter geöffnet, der Betrieb laufe wie üblich weiter. Für die Aufklärung der Tat wird eine besondere Belohnung angeboten: "Ein Jahr lang Pasta gratis - als Dankeschön für Zivilcourage und Mitgefühl." 

„Wir haben hier etwas mit Liebe aufgebaut – und genau diese Liebe lassen wir uns nicht nehmen", so Brancato.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden