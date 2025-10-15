Einbruch in Pizzeria: Ein Jahr gratis Pasta für Hinweise

Bei dem Coup, der komplett schief ging, entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Der junge Mann mit Haube und schwarzem Kapuzenpulli gab in der Nacht auf Dienstag praktisch alles, um in die Pizzeria Locanda il Rione am Vorgartenmarkt in der Leopoldstadt einzubrechen. Zuerst hantierte er an der Türklinke herum, landete dabei auf seinem Hinterteil. Kurze Zeit kam er wieder, um mit Gewalt gegen die Fenster zu treten. Doch auch dieser Versuch, in das Restaurant zu gelangen, schlug fehl.

© zVg./Gaetano Brancato

Trotz des misslungenen Coups entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Betreiber des Lokals zeigen sich gefasst. „Wir wollen keine Rache, sondern einfach nur Gerechtigkeit – und zeigen, dass selbst in schwierigen Zeiten Zusammenhalt und Menschlichkeit stärker sind als jede Tat“, sagt Gaetano Brancato, Inhaber der Locanda Il Rione.

Gratis Pizza für Hinweise

Trotz des Einbruchversuchs bleibe das Lokal weiter geöffnet, der Betrieb laufe wie üblich weiter. Für die Aufklärung der Tat wird eine besondere Belohnung angeboten: "Ein Jahr lang Pasta gratis - als Dankeschön für Zivilcourage und Mitgefühl."

„Wir haben hier etwas mit Liebe aufgebaut – und genau diese Liebe lassen wir uns nicht nehmen", so Brancato.