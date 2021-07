Electric Love Festival findet statt

Trotz der Absage des FM4 Freuquency Festival findet das Electric Love Festival am Salzburgring dennoch statt. Die Veranstalter sind von ihrem Covid-Sicherheitskonzept überzeugt.

Nach der Absage des FM4 Frequency Festivals in St. Pölten, schein es klar: Der Festivalsommer fällt auch diesjährig aus: Jetzt überrascht Electric Love aber mit gegenteiligen News und verkündet: "Electric Love wird über die Bühne gehen."

Countdown

Auf Facebook veröffentlichen die Veranstalter des Electric Love Festivals heute einen Beitrag mit dem bevorstehenden Line-Up: 100 Acts auf drei Bühnen. Dazu schreiben sie:

Beginnen wir mit den Breaking News: Ihr habt es sicher schon gehört: Heute musste das Frequency Festivals in St. Pölten abgesagt werden. Vielleicht war euer erster Gedanke: WTF ... das Frequency ist cancelled, was passiert jetzt mit der Electric Love Boutique Edition? Stand heute wird die Electric Love Boutique Edition wie geplant über die Bühne gehen – unter Einhaltung der geltenden verordneten Regeln und in enger Abstimmung mit den Behörden.

Umfangreiches Sicherheitskonzept

Weiter im Text erklären die Veranstalter auch sofort, warum das Festival reinen Gewissens stattfinden kann. E

Warum die Electric Love Boutique Edition 2021 stattfinden wird:

Open-Air-Event mit drei einzelnen Veranstaltungstagen.

Max. 12h Party pro Tag.

Limitierte 10.000 Tickets pro Tag.

No Camping.

Wir haben ein durchdachtes und mit den Behörden abgestimmtes Covid-smartes Eventkonzept, das wir konsequent umsetzen werden.

Pro Ticket müssen die zum Zeitpunkt des Festivals gültigen 3G-Vorgaben eingehalten werden. Diese werden vor Ort digital überprüft.

"Ihr könnt euch sicher sein, dass wir unser Versprechen halten", fahren die Veranstalter fort. "Wir haben in der Vorbereitung alles unternommen, um für uns alle ein sicheres Festival zu ermöglichen."