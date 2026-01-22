600.000 Karten abgesetzt: Fast alle Bälle restlos ausverkauft

Die Ballsaison 2025/26 schickt sich an, alle Rekorde zu brechen: Erstmals werden am Ende der Wiener Ballsaison mehr als 600.000 Besucherinnen und Besucher ihre Walzerrunden auf zumindest einer Ballveranstaltung gedreht haben.

Die Ballsaison 2025/26 bringt einen Besucheransturm, den es so noch nie gegeben hat. Über 600.000 Menschen haben sich eine Eintrittskarte gesichert - so viele wie noch nie zuvor. "Fast alle Bälle sind ausverkauft, es gibt nur noch wenige Restkarten", erklärt Dominic Schmid, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft.

Tradition trifft Zeitgeist

Der Andrang hat Gründe. "Was wir beobachten, ist eine Modernisierung und Professionalisierung der Bälle", sagt Schmid. Neue Themenformate, geschicktes Marketing und flexible Preise haben ein Angebot geschaffen, das ein breites Publikum anspricht. Auch gesellschaftliche Trends spielen eine Rolle. "Die Wiener Bälle profitieren vom Trend zum erlebnisorientierten Konsumverhalten", meint Schmid. Für viele bedeutet ein Ballabend mehr als nur Tanzen - es ist ein gesellschaftliches Ereignis, das Erinnerungen schafft. "Kulturelle und gesellschaftliche Ereignisse werden zunehmend höher bewertet und der Ballabend als besonderes Erlebnis wahrgenommen. Da will man gerne dabei sein", so Schmid weiter.

Wirtschaftsmotor im Walzertakt

Die wirtschaftlichen Effekte dieser Begeisterung sind beachtlich. Sollte der Trend anhalten, rechnet Schmid mit einem neuen Höchstwert. "Wenn die Ballsaison mit 17. Februar am Faschingsdienstag endet, wird sie dem Standort Wien einen Umsatz von mehr als 235 Millionen Euro beschert haben", sagt er. Im Vorjahr waren es rund 205 Millionen. Profitiert haben nicht nur Ballveranstalter, sondern auch Hotels, Restaurants, Friseure, Schneider und Taxiunternehmen.

Finale mit Walzer am Graben

Der Abschluss gehört den Wiener Tanzschulen. Sie laden am 17. Februar um 16 Uhr zum letzten Tanz beim Stephansplatz. Am Faschingsdienstag lassen sie mit einem letzten Walzer ebendort die Narrensaison ausklingen.