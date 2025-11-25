Entflohener Häftling bedrohte Trafik-Mitarbeiterin

Ein 25-Jähriger, der im September aus der Justizanstalt Graz-Jakomini geflohen war, versuchte am Montag eine Trafik auszurauben.

Der 25-Jährige betrat nach ersten Ermittlungen gegen 15.45 Uhr die Trafik im Bezirk Puntigam. Mit einer abgebrochenen Glasflasche bedrohte der Räuber die Angestellte und forderte Geld. Die Trafik-Mitarbeiterin verweigerte das jedoch, wodurch der Verdächtige unsicher wurde, das Geschäft verließ und zu Fuß ohne Beute flüchtete.

Eine sofort eingeleitete Fahndung war erfolgreich. Der 25-Jährige konnte noch im Bezirk Puntigam von einer Polizeistreife festgenommen werden. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich vollumfänglich geständig.

Besonders brisant: Es stellte sich zudem heraus, dass es sich bei dem Mann um einen Häftling handelt, der Ende September aus der Justizanstalt Jakomini geflohen und zur Fahndung ausgeschrieben war. Dorthin wurde er nach seiner erneuten Straftat wieder zurückgebracht.