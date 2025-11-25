Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Glasflasche Attacke
© Getty

Mit Glasflasche

Entflohener Häftling bedrohte Trafik-Mitarbeiterin

25.11.25, 08:34
Teilen

Ein 25-Jähriger, der im September aus der Justizanstalt Graz-Jakomini geflohen war, versuchte am Montag eine Trafik auszurauben. 

Der 25-Jährige betrat nach ersten Ermittlungen gegen 15.45 Uhr die Trafik im Bezirk Puntigam. Mit einer abgebrochenen Glasflasche bedrohte der Räuber die Angestellte und forderte Geld. Die Trafik-Mitarbeiterin verweigerte das jedoch, wodurch der Verdächtige unsicher wurde, das Geschäft verließ und zu Fuß ohne Beute flüchtete.

Eine sofort eingeleitete Fahndung war erfolgreich. Der 25-Jährige konnte noch im Bezirk Puntigam von einer Polizeistreife festgenommen werden. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich vollumfänglich geständig.

Besonders brisant: Es stellte sich zudem heraus, dass es sich bei dem Mann um einen Häftling handelt, der Ende September aus der Justizanstalt Jakomini geflohen und zur Fahndung ausgeschrieben war. Dorthin wurde er nach seiner erneuten Straftat wieder zurückgebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden