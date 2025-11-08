Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Cornelia Richter
© APA/GEORG HOCHMUTH

Amtsbeginn

Hier kommt unsere erste weibliche Bischöfin!

08.11.25, 17:39
Teilen

Cornelia Richter ist am Samstag als erste Bischöfin der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich in ihr Amt eingeführt worden. 

Ihr Vorgänger Michael Chalupka wurde im Rahmen des Gottesdienstes im Wiener Museumsquartier verabschiedet. Die 54-jährige Theologin war Ende Mai im ersten Wahlgang von der Synode zur neuen Bischöfin gewählt worden. Ihre Amtszeit beträgt zwölf Jahre.

Anwesend waren auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler. Seitens der römisch-katholischen Kirche nahmen der ernannte Wiener Erzbischof Josef Grünwidl und Bischof Manfred Scheuer teil, der in der Bischofskonferenz für den Bereich Ökumene zuständig ist.

Professorin seit 2012

Die gebürtige Oberösterreicherin Richter stammt aus Bad Goisern und lehrt seit 2012 in Bonn als Professorin, zunächst für Systematische Theologie. Seit 2020 hat sie die Professur für Dogmatik und Religionsphilosophie inne. 2020 bis 2024 leitete sie als erste Dekanin die Evangelisch-Theologische Fakultät, seit 2024 war sie die erste weibliche Vorsitzende des Senats der Universität Bonn.

In Österreich leben rund 237.000 evangelische Christinnen und Christen A.B. (Augsburger Bekenntnis), rund 11.000 evangelische Christinnen und Christen H.B. (Helvetisches Bekenntnis) sowie ca. 1.500 evangelisch-methodistische Christinnen und Christen. Unter den rund 9 Millionen Einwohnern Österreichs stellen die Evangelischen einen Bevölkerungsanteil von drei Prozent.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden