Vier Männer miteinander getraut - Bischof spricht jetzt Machtwort

Eine deutsche Pfarrerin traute bei einer "Blitz-Hochzeit" gleich vier Männer miteinander - Polygamie ist in Deutschland allerdings verboten. Jetzt reagiert die evangelische Landeskirche und spricht ein Machtwort gegen die Bischöfin aus.

Diese Hochzeit sorgte für viel Aufsehen über die deutsche Landesgrenze hinweg - denn eine Pfarrerin, die sich auf Instagram unter anderem mit LGBTQ-Fahnen präsentiert und bei "Pop-up-Hochzeitsfestival" Menschen spontan und ohne Terminvereinbarung trauen kann, hat dies auch bei vier Männern getan. Die gelten damit als ein Ehepaar.

Polygame Ehe in Deutschland verboten

Sie hat vier Männer getraut, die in einer polyamorösen Beziehung leben - in Deutschland ist solch eine Ehe verboten.

Hochzeit gilt nicht

Doch eine echte Hochzeit war das nicht, stellt die Landeskirche in einer Stellungnahme jetzt klar: „Bei der Feier, die Pfarrerin Lena Müller in Kreuzberg durchführte, handelte es sich nicht um eine kirchliche Trauung oder Hochzeit.“

Wie oe24 bereits berichtete, wurde die Trauung der vier Männer nicht ins Kirchenbuch eingetragen, weil dafür eine standesamtliche Eheschließung nötig sei, so wie die Kirche auch in ihrer Stellungnahme festhält.

Kirche spricht Machtwort

Bischof Christian Stäblein in einer Stellungnahme „Die EKBO (Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz) traut nur Paare, die standesamtlich verheiratet wurden.“ Deshalb seien Vorwürfe, die Kirche würde Polygamie dulden, „gegenstands- und haltlos“. Ein erneuter Blick auf das Instagram-Profil der Pfarrerin zeigt zudem, dass der Post der umstrittenen Trauung nicht mehr verfügbar ist - sie dürfte ihn gelöscht haben.