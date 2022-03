Erstes Spital führt Notbetrieb ein

Planbare Operationen werden abgesagt.

Laut Landesgesundheitsagentur (LGA) sind derzeit in den niederösterreichischen Landeskliniken insgesamt 1.812 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Kontaktpersonen oder mit bestätigter Corona-Infektion dienstverhindert. Plus generellen Krankenständen oder Pflegeurlauben fallen aktuell sogar 3.387 Beschäftigte aus. Die Lage ist vor allem wegen der hohen Corona-Fallzahlen angespannt. "Das war und ist sie schon die letzten zwei Jahre dieser Pandemie", hieß es am Freitag seitens der LGA.



Jetzt zieht ein erstes Krankenhaus in Niederösterreich die Reißleine und führt einen Notbetrieb wegen "massiver Personalausfälle ein".



