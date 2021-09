Tierischer Künstler in Wolfsgraben (NÖ): mit Fell, langen Ohren und Pinsel.

Alle haben so ihre Talente und Hobbys. So auch die verschiedenen Tiere im Tierpark in Wolfsgraben. Ein kreativer Bewohner fällt da besonders auf. Der Poitou-Esel Frederic.

Besondere Tiere in einem besonderen Tierpark

Er kam vor einigen Jahren nach Wolfsgraben. Tierparkbesitzerin Gabriele Wodak rettete den Esel vor der Schlachtbank: Frederic sollte im Alter von einem Jahr sterben, da er nicht zur Zucht geeignet war. Im Tierpark wird versucht, individuell auf die verschiedenen Verhaltensweisen der Tiere einzugehen und, diese zu fördern mit Training und sinnvoller Beschäftigung.

Künstlerischer Werdegang

Esel Frederic hat es laut Tierpark-Besitzer immer schon geliebt, mit Ästen zu spielen - und sie auch gesammelt. Eines Tages wurden auf die Äste Pinsel montiert und der neue Künstler war geboren. Seitdem malt der engagierte Esel Frederic jeden Tag. “Er verlangt danach, es macht ihm wirklich Spaß.“, erzählt Gabriele Wodak. Und wie es sich für einen richtigen Künstler gehört, gibt es auch bald eine Ausstellung. Momentan ist noch alles in Planung, man darf gespannt sein auf die Bilder des malenden Esels Poitou. Vorerst werden seine Bilder fotografiert und online veröffentlicht.

© Franziska Pfeiffer ×