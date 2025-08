Ex auf Parkplatz hingerichtet: Ungar (32) an Österreich ausgeliefert

Der mutmaßliche Mörder von Jenny ist in Österreich.

Jener Mann, der am 3. Mai in Maria Alm (Pinzgau) seine ehemalige Lebensgefährtin Jenny auf einem Parkplatz erschossen haben soll und nach Tagen auf der Flucht in den Niederlanden festgenommen wurde, ist nun nach Salzburg ausgeliefert worden. Der 32-jährige Ungar sitzt seit 2. August wegen dringenden Mordverdachts in der Justizanstalt in Puch-Urstein in Untersuchungshaft, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, Ricarda Eder.

Wann Anklage erhoben wird, stehe noch nicht fest. "Derzeit laufen die Ermittlungen weiter. Der Mann ist aber bereits einvernommen worden", sagte Eder. Die Übergabe des Ungarn an die österreichischen Behörden hat einige Wochen in Anspruch genommen, weil der Verdächtige einer vereinfachten Auslieferung nicht zugestimmt hatte. Ende Juli entschied das zuständige Gericht in Utrecht schließlich über den Übergabeantrag der Staatsanwaltschaft Salzburg und beschloss, dass der Mann nach Österreich überstellt wird.

Der Ungar steht unter Verdacht, seine 34-jährige Ex-Freundin - sie war deutsche Staatsbürgerin - am 3. Mai 2025 gegen 0.40 Uhr auf einem Parkplatz im Zentrum von Maria Alm erschossen zu haben. Die beiden hatten ein Treffen vereinbart, bei dem auch persönliche Gegenstände übergeben werden sollten. Eine Bekannte, die vom Auto aus im Rückspiegel die Tat beobachtet hatte, alarmierte sofort die Polizei. Beim Eintreffen der Exekutive war der Verdächtige bereits verschwunden. Er setzte sich mit einem angemieteten Auto nach München ab, wo er das Auto samt Tatwaffe zurückließ. Dann fuhr der mit europäischem Haftbefehl gesuchte Mann mit dem Zug nach Utrecht, wo er am 8. Mai beim Verlassen eines Supermarkts verhaftet wurde.