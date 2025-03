Fahndung läuft: Pkw-Lenker gibt Gas und fährt Passanten an

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Donnerstag auf dem Parkplatz einer Wohnsiedlung in Wien-Hietzing zwei Personen vorsätzlich mit einem Pkw angefahren und dabei verletzt haben soll.

Laut Polizeisprecherin Anna Gutt handelt es sich bei dem Verdächtigen vermutlich um den Zulassungsbesitzer und damit um eine bereits amtsbekannte Person.

Zu dem Vorfall kam es gegen 17.00 Uhr am Parkplatzgelände Am Rosenberg, als dort einem 58-jährigen Anrainer ein scheinbar bewusstloser Mann in einem Fahrzeug auffiel. Nachdem er an die Fensterscheibe des Wagens klopfte um zu erfragen, ob der Mann Hilfe benötige, erwachte dieser und startete sein Fahrzeug. Dann reversierte er seinen Pkw und touchierte dabei den 58-Jährigen.

Passanten zu Boden geschleudert

Die Situation eskalierte weiter, als eine Zeugin des Vorfalls daraufhin versuchte den Schranken zur Ausfahrt zu schließen, um den Lenker so an der Flucht zu hindern: Der 58-Jährige kam ihr dabei gerade zur Hilfe, als der Lenker wieder aufs Gas stieg und ungebremst auf die beiden zufuhr. Sowohl der 58-Jährige als auch die 34-Jährige wurden infolge zu Boden geschleudert und mussten verletzt in ein Spital gebracht werden, während der Lenker davonfuhr.

Das Fahrzeug wurde kurze Zeit später im Zuge der Sofortfahndungsmaßnahmen in einer Parkgarage eines Lebensmittelgeschäftes in Wien-Liesing entdeckt und sichergestellt. Die Fahndung nach dem Besitzer des Fahrzeugs war hingegen noch am Laufen, gegen ihn besteht der Verdacht der absichtlich schweren Körperverletzung.