Feuer in Schule in Favoriten - ganze HTL evakuiert

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr - Alarmstufe 2 - sowie der bereit stehenden Rettung kam es Dienstag am frühen Nachmittag: In HTL in der Ettenreichgasse brannte es - alle mussten raus.

© Viyana Manset Haber × Wien. Laut Berufsfeuerwehr, die mit 17 Fahrzeugen und 67 Mann vor Ort war, war tatsächlich aus noch nicht geklärter Ursache ein Feuer in der HTL ausgebrochen. Wie sich herausstellte brannte der Teil einer Fassade - Rauch stieg auf. Der Einsatz, der die komplette Evakuierung der Lehranstalt mit rund 1.000 Schülern mit sich zog, begann um etwa 145 Uhr und dauerte rund einer Stunde. Wie sich herausstellte, waren zum Glück nur rund fünf Quadratmeter betroffen, die mit einer Löschleitung ohne Atemschutz schnell gelöscht werden konnten. © Viyana Manset Haber × © Viyana Manset Haber × © Viyana Manset Haber × Die Ursache für den Brand ist noch völlig unklar. Die Fassade, die für die Löscharbeiten geöffnet werden musste, wurde hernach gelüftet, ehe die Florianis wieder einrücken und die Schüler zurück in ihre Klasse und Werkstätten konnten.