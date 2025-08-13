Alles zu oe24VIP
HLF Feuerwehr Wien
© YouTube

Alarmstufe 3!

Feuer-Inferno löst Großeinsatz in Wien aus

13.08.25, 18:08
Im 21. Wiener Bezirk Floridsdorf kam es am Mittwochnachmittag zu einem Brand - die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot ausgerückt. 

Wie die Feuerwehr dem Nachrichtenportal "Mein Bezirk" gegenüber mitteilte, sei das Feuer auf einem Firmengelände ausgebrochen, es wurde zunächst Alarmstufe 2 ausgelöst - mittlerweile wurde sogar Alarmstufe 3 ausgerufen!

Ein User hatte via Social Media auf Reddit ein Foto der Rauchsäule über Wien gepostet. Die Feuerwehr bestätigte einen laufenden Einsatz vor Ort. 

Es sei Alarmstufe 3 ausgerufen worden. Derzeit sei man mit 18 Fahrzeugen und knapp 70 Einsatzkräften dabei, das Feuer auf dem Firmengelände zu löschen. Verletzte soll es keine geben. Weitere Feuerlehrkräfte sind zur Verstärkung unterwegs.

