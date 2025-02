Tier-Rettung: Pferde-Oma konnte nicht mehr aufstehen

Die 31-jährige Stute konnte nicht mehr aufstehen.

Nachdem der Betreiber eines Pferdehofs in Pfaffstätten am Mittwochmorgen in den Stall ging und sah, dass die 31-Jährige Stute Sammy am Boden lag und nicht mehr von alleine aufstehen konnte, verständigte er sofort die Besitzerin.

Zufälligerweise war eine Feuerwehrfrau anwesend und fragte Kollegen aus Pfaffstätten um Hilfe. Gegen 6.45 Uhr trafen die Einsatzkräfte im Reitstall ein, um Sammy zu helfen.

Es benötigte dann einige Versuche, um zwei Schläuche als Anhebe-Hilfe unter die doch sehr betagte Stute zu bekommen.

© BFKDO BADEN / Stefan Schneider ×

© BFKDO BADEN / Stefan Schneider ×

© BFKDO BADEN / Stefan Schneider ×

„Sammy“ wie sie liebevoll genannt wird, war einmal auch schon ein Therapie-Pferd und hatte oft Anderen geholfen, nun benötigte sie selbst Hilfe. Mit vereinten Kräften gelang es dann schließlich, Sammy wieder auf die eigenen vier Beine zu stellen. Ihre Besitzerin war überglücklich, dass ihre Stute wieder auf die Beine kam. Für die Feuerwehrleute war der Einsatz

Jedenfalls gelang es dann mit vereinten Kräften, dass SAMMY wieder auf den eigenen vier Beinen zum Stehen kam. Überglücklich war natürlich ihre Besitzerin die dann gleich mit der Stute eine Runde im Freien ging um den Kreislauf zu aktivieren, bis ein Tierarzt herbeikam.Das sind auch diejenigen Feuerwehreinsätze, die uns ehrenamtliche Feuerwehrleute lange in Erinnerung bleiben und wovon wir gerne berichten. Leider werden wir zu oft auch mit anderen Ereignissen im Feuerwehralltag konfrontiert.