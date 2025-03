Flughafen-Streiks: Diese Flüge sind betroffen

Durch den Streik in der deutschen Luftfahrt an elf dortigen Flughäfen am Montag kann es Verzögerungen oder Ausfälle von dutzenden Flügen von und nach Österreich geben.

Alleine von Wien aus gibt es Montag normalerweise neun Flüge nach Berlin - doch dieser Flughafen sperrt wegen des Streiks dann erst gar nicht auf. Auch aus Salzburg und Graz ist hier je ein Flug nach Berlin betroffen, zeigt der Flugplan. Streik-Hammer! Verdi legt Flughäfen lahm Auch an die bestreikten Flughäfen, die im Gegensatz zum Airport Berlin-Brandenburg zumindest bisher keine gänzliche Schließung angekündigt haben, gehen am Montag viele Flüge aus Österreich. Meistens gehört ein Rückflug dazu. Schwierigkeiten bei diesen Verbindungen Alleine von Wien geht es - zumindest an streikfreien Montagen derzeit - sechsmal nach München, fünfmal nach Stuttgart, elfmal nach Frankfurt, je siebenmal nach Düsseldorf und Hamburg sowie je zweimal nach Hannover und Leipzig. Auch aus Klagenfurt gibt es einen Montag-Flug nach Hannover. Aus Salzburg kann es neben des einen Berlin-Flugs Schwierigkeiten beim einen München-, drei Frankfurt-, zwei Düsseldorf-Flügen und einem Hamburg-Flug geben. Aus Linz geht es im Normalfall dreimal nach Frankfurt, aus Innsbruck zweimal nach München.