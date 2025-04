Flugzeug fing Feuer - Pilot starb bei Absturz

Zu einem Absturz eines Kleinflugzeuges soll es unter dramatischen Umständen beim Flugplatz in Völtendorf in der Nähe von Ober-Grafendorf gekommen sein.

NÖ. Derzeit ist ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften beim Flugplatz Völtendorf im Bezirk St. Pölten im Einsatz.

Ersten Informationen zufolge soll dort, Mittwoch um 16.05 Uhr, ein Kleinflugzeug abgestürzt sein. Zeugen berichten, dass die Maschine, die schon in der Luft gebrannt habe, in einen Windschutzgürtel neben der Piste in mehrere Bäume gecrasht sei.

Weiteren noch unbestätigte Angaben vor Ort zufolge soll es mindestens ein Todesopfer geben. Dabei soll es sich um den 77-jährigen Piloten handeln.