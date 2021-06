Flying-Bulls-Flugzeug abgestürzt – Pilot tot

Ein Flugzeug der Flying Bulls aus Salzburg ist in Tschechien abgestürzt.

Tschechien/Österreich. Am Sonntagnachmittag stürzte ein Flugzeug der Flying Bulls aus Salzburg in Tschechien abgestürzt und dabei zerstört. Der Pilot der North American T-28B Trojan wurde dabei getötet, wie der Chef der tschechischen Flugsicherungsbehörde ANS gegenüber dem "ORF" bestätigte.

Name des verunglückten Piloten noch unbekannt

"The aircraft is gone", sagte der Chef des tschechischen Flight Information Center (FIC) in Prag, mit hörbarer Trauer in der Stimme, wie "ORF" weiter berichtet. Noch ist weder der Name des Piloten, noch der genaue Ort des Unglückes bekannt. Außerdem gibt es bis jetzt keine genauen Informationen über die Umstände des Absturzes.

Das Flugzeug soll auf dem Rückflug von einer Flugshow in Polen gewesen sein. Die 1954 in den USA gebaute, mit äußerst hohem finanziellen Aufwand restaurierte „Trojan“ war eine der ersten Maschinen in der heute weltbekannten Oldtimer-Sammlung der Flying Bulls. Der frühere Chefpilot Sigi Angerer holte sie in den 1980er-Jahren nach Salzburg.