Frage der Ehre: Sittenwächter verprügelte 17-Jährigen in Park

Weil er kein Tschetschene, aber mit einer zusammen ist, wurde ein 17-Jähriger in Döbling in Wien in einen Park überfallen, beraubt und zusammengeschlagen.

Wien. Zu dem unrühmlichen Vorfall, der für die Angreifer aber eine Frage der Ehre ist, kam es Donnerstagabend um 22 Uhr im Hugo-Wolf-Park. Ein 17-jähriger Wiener (mit arabischen Migrationswurzeln) soll dort eigenen Angaben zufolge von mehreren jungen Männern tschetschenischer Herkunft wegen seiner Beziehung zu einer 16-jährigen Landsfrau der Kontrahenten - nicht zum erste Mal - zur Rede gestellt worden sein. Mit vorgehaltenem Messer ausgeraubt Wieder verboten sie ihm die Beziehung zu der 16-Jährigen Tschetschenin. Einer der bislang Unbekannten habe den Burschen plötzlich zu Boden gestoßen und mit der Faust auf seinen Hinterkopf eingeschlagen. Anschließend hätte der Täter dem Opfer sein Mobiltelefon weggenommen und unter Vorhaltung eines Messers den Zugangscode gefordert. Daraufhin seien er und seine Begleiter in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 17-Jährige erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen und sagte aus, sich selbstständig in ein Spital begeben zu wollen. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen.