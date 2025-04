Garagen-Trick: Mann war hilfsbereit und muss jetzt 600 Euro bezahlen

Es hagelt 600 Euro Strafe fürs gemeinsame Fahren durch den Schranken.

Wien. Der dreifache Familienvater Florian Klein wurde Opfer eines Garagenkarten-Betrugs in der Park & Ride-Anlage in Siebenhirten in Wien. Er schildert gegenüber oe24: "Am 16. Dezember hat mich beim Ausfahren ein älterer Mann angesprochen mit einem Mercedes und gemeint seine Karte funktioniert nicht und es meldet sich niemand beim Schranken. Ich hab mir nichts dabei gedacht und bin zum Schranken gefahren und habe die Karte reingesteckt und bei mir hat sie funktioniert. Ich habe den Mann hinter mir ohne böswillige Absicht und ohne ihn zu kennen durchfahren lassen." Klein hat dem Mann noch "Daumen hoch!" gedeutet.

Ein paar Monate später flatterte ein Anwaltsschreiben ins Haus von Klein. "Weil ich hilfsbereit sein wollte muss ich jetzt 600 Euro Strafe bezahlen! Ich bin Familienvater von drei Töchtern, es war ein Riesenschock für mich."

Klein hat beim Anwalt angerufen, der zu keinem wirklichen Gespräch bereit gewesen sei. Auf Anraten seines Rechtsschutz hat Klein die 600 Euro überwiesen.