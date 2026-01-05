Giftstoff in Babynahrung: Riesen-Rückruf bei Nestlé

Nestlé hat weltweit mehrere Chargen der Säuglingsnahrung BEBA zurückgerufen. Auch Österreich ist davon betroffen.

Der Lebensmittelkonzern Nestlé hat einen weltweiten Rückruf gestartet. Auch Österreich ist davon betroffen, wie eine Sicherheitsüberprüfung der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH) zeigt. Demnach wurden in zwei Produktchargen geringe Mengen des Toxins Cereulid festgestellt, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit.

Als Ursache wurde ein Reinigungsdefekt in einem Produktionswerk eines Nestlé-Zulieferers ausgemacht. Die betroffenen Produkte wurden bereits aus dem Handel genommen.

Bakterium bildet Toxin

Das hitzestabile Toxin Cereulid wird durch das Bakterium Bacillus cereus erzeugt. Bei Verzehr kann es zu Übelkeit und Erbrechen führen. Sehr selten und bei hohen Konzentrationen kann es auch zu schweren Krankheitsverläufen kommen. Das Toxin vermehrt sich im Produkt nicht weiter. Zudem wird das Bakterium beim Herstellungsprozess abgetötet.

Derzeit sind laut dem Gesundheitsministerium keine Krankheitsfälle bekannt, die mit dem Konsum von einem betroffenen Produkt in Verbindung stehen. Eltern, deren Kinder Symptome wie Erbrechen oder Durchfall zeigen, wird empfohlen, ärztlichen Rat einzuholen. Betroffene Produkte können zurückgegeben werden - auch ohne Kassenbon.

Die nachgewiesene Konzentration des Toxins war so gering, dass eine Gesundheitsgefährdung vom Ministerium ausgeschlossen werden kann.

Größter Rückruf der Unternehmensgeschichte

Bereits über die Weihnachtsfeiertage hat Nestlé in Abstimmung mit internationalen und österreichischen Behörden einen stillen Rückruf durchgeführt. Nun folgt ein öffentlicher Rückruf.

Insgesamt sind über 800 Produkte aus mehr als zehn Nestlé-Werken betroffen. Dementsprechend handelt es sich um die größte Rückrufaktion der Unternehmensgeschichte.

Folgende Produkte sind in Österreich betroffen:

BEBA expert HA PRE (Mindesthaltbarkeitsdatum: 12/2026)

BEBA supreme PRE (Mindesthaltbarkeitsdatum: 05/2027, EAN: 7 61287 226631)

– wurden bereits am 24. Dezember 2025 durch REWE (BILLA, BIPA, Sutterlüty u. a.) aus den Regalen genommen

Die Produkte können zurückgebracht werden. Das Geld wird auch ohne Kassenbon rückerstattet.