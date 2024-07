Ein Cobra-Einsatz in einem Geschäftshaus in der Dornbirner Innenstadt ist am Mittwochabend nach etwa einer Stunde ergebnislos beendet worden.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion gegenüber der APA hatte eine Passantin der Stadtpolizei gemeldet, dass sie im Stadtmarkt eine Person mit einem verdächtigen Gegenstand, vermutlich einer Waffe, gesehen habe. Das Gebäude wurde umstellt und durchsucht. Nachdem nichts gefunden wurde, wurde der Einsatz gegen 20.00 Uhr beendet.