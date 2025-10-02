Großfahndung: Fahrraddiebe flüchteten zu Fuß über Felder

Männer sind in der Nacht auf Donnerstag bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Lustenau überrascht worden und daraufhin zu Fuß geflüchtet. en den

Vbg. Das Trio hinterließ ihr Fahrzeug, in das sie bereits mehrere Fahrräder als Diebesgut eingeladen hatten. Zeugen hatten die Verladung beobachtet und die Polizei alarmiert, teilte die Exekutive Donnerstag früh mit. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Unbekannten dürften gegen 1.45 Uhr in das für hochwertige Fahrräder bekannte Geschäft eingestiegen sein. Zeugen sahen, wie mehrere Fahrräder in einen Kleintransporter gebracht wurden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte rannten die Täter davon. Ihr Fahrzeug, das mit einer Schlafkabine und einem grauen Planenaufbau ausgestattet war, ließen sie am Tatort zurück.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die im Bereich der Schillerstraße Verdächtiges beobachtet oder nach 2.20 Uhr, dem Zeitpunkt der Flucht, auffällige Personen gesehen haben, sich beim Landeskriminalamt zu melden. "Da die Täter möglicherweise über Felder geflüchtet sind und es in der Nacht sehr kalt war, könnten sie durchnässt oder unterkühlt sein. Es ist daher möglich, dass sie auch im Laufe des Vormittags noch auffallen", so die Polizei.