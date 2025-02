Handy-User (22) von Bus erfasst und niedergefahren!

Ein 22-jähriger Passant wollte, ohne einen Blick von seinem Smartphone abzuwenden, bei Rot die Straße überqueren und übersah dabei einen herannahenden Öffi-Bus.

Wien. Gedankenversunken ins Handy blickend per pedes unterwegs zu sein, kann fatal enden: Das musste jetzt am Freitag ein 22-jähriger Fußgänger in Favoriten im Bereich der Raxstraße am eigenen Leib erleben, der mit einem Bus der Linie 15A zusammenstieß und schwer verletzt wurde: Laut Wiener Linien wollte der junge Mann gegen 6.00 Uhr am Morgen bei Rot die Straße überqueren, habe dabei aufs Handy geschaut und den herannahenden Bus übersehen. Der Mann wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

© adobe.stock ×

Wie die Landespolizeidirektion Wien berichtete, fuhr der Linienbus gerade in Richtung Grenzackerstraße, als es im Kreuzungsbereich mit der Neilreichgasse zu dem Zusammenstoß mit dem offenbar vom Blick aufs Handy abgelenkten User kam. Trotz sofortiger Notbremsung konnte der Unfall nicht mehr verhindert werden, Fahrgäste wurden keine verletzt. Der Vorfall wurde vom Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung aufgenommen, der Lenker nach dem Unfall krisenpsychologisch betreut.

Eine aktuelle Studie zeigt übrigens, dass die Unfallgefahr nicht nur bei Autofahrern, sondern auch bei Fußgängern, die am Handy sind, um 45 Prozent steigt!