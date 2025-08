Heftige Messer-Attacke: Kenianer (32) gesteht

Das Opfer, ein 24-jähriger Syrer, wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

Nachdem in der Nacht auf Montag ein 32 Jahre alter Kenianer einen 24 Jahre alten Syrer in Klagenfurt niedergestochen hatte, hat Festgenommene ein Geständnis abgelegt. Der 32-Jährige gab an, dass er mit seinem langjährigen Freund, dem 24-Jährigen, in Streit geraten war, nachdem sie in der Wohnung des Kenianers Alkohol getrunken hatten. Daraufhin habe er den Syrer niedergestochen, der sich aus der Wohnung auf die Straße schleppte.

Dem 24-Jährigen war es noch gelungen, seinen Bruder anzurufen, der kurze Zeit später eintraf und den Notruf wählte. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde das schwer verletzte Opfer ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der Beschuldigte war noch in seiner Wohnung, wo er auch festgenommen wurde. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.