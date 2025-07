Herrchen stürzte in Gletscherspalte: So heldenhaft rettete ihn sein Hund!

Ein Chihuahua hat am Freitag auf dem Feegletscher oberhalb von Saas-Fee (Wallis) bei der Rettung eines Mannes geholfen.

Er machte ein Rettungsteam auf sein in eine Gletscherspalte gefallenen Besitzer aufmerksam.

Der Mann war am frühen Freitagnachmittag mit seinem kleinen Hund auf dem Feegletscher unterwegs, als er durch eine Schneebrücke brach und in eine Spalte stürzte, wie die Flugrettung Air Zermatt am Sonntag mitteilte. Der Verunfallte habe mit einem Amateur-Funkgerät um Hilfe gerufen.

Der Alpinist konnte nicht auf Anhieb gefunden werden. Die Gletscherfläche sei weitläufig und das Loch kaum auszumachen gewesen. Doch das Team entdeckte auf einem Stein eine kleine Bewegung: einen Chihuahua. Direkt daneben habe sich das Einsturzloch befunden. Das Lokalisieren der Unfallstelle sei auf das Verhalten des Hundes zurückzuführen. Die Team von Air Zermatt konnte den Mann retten und samt Vierbeiner in ein Spital nach Visp fliegen.