HIER startet jetzt schon die Ski-Saison
Mitten im Oktober

HIER startet jetzt schon die Ski-Saison

08.10.25, 13:00
In einigen Skigebieten kann man jetzt schon den Winter genießen. 

Diese Woche gab es bereits den ersten Vorgeschmack auf den Winter. Die Schneefallgrenze sank zeitweise auf 1.000 Meter, wodurch einige Berge schon angezuckert wurden. Winter-Fans können am Wochenende auch bereits ihre Skier auspacken – es öffnen nämlich bereits Anfang Oktober die ersten Skigebiete.

Frühstart in den Winter

In Salzburg läutet das Kitzsteinhorn am Samstag die neue Ski-Saison ein. „Dank der Schneefälle in der vergangenen Woche und dem großartigen Einsatz unseres Teams starten wir planmäßig in die neue Skisaison. Wir freuen uns, unseren Gästen bereits jetzt erste Wintersporterlebnisse zu bieten“, so Thomas Maierhofer, Vorstand der Gletscherbahnen Kaprun AG. Skifans finden beste Bedingungen auf über 2.500 Meter.

Auch in Kärnten kommen Wintersport-Begeisterte bereits auf ihre Kosten. Am Mölltaler Gletscher öffnen ebenfalls dieses Wochenende die Lifte. In Tirol haben der Stubaier Gletscher und der Hintertuxer Gletscher bereits geöffnet.

Billig ist das Skivergnügen diesen Winter jedoch nicht. Erstmals wurde die Schallmauer von 80 Euro für einen Tageskipass gebrochen. Am teuersten ist es dabei in Sölden.

