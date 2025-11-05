Alles zu oe24VIP
Himmelsspektakel: Supermond strahlt über Österreich
05.11.25, 19:12
Geniale Fotos

Himmelsspektakel: Supermond strahlt über Österreich

05.11.25, 19:12
Aktuell lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel – denn über Österreich zeigt sich der größte Vollmond des Jahres. Der sogenannte Supermond sorgt schon jetzt für staunende Gesichter und eindrucksvolle Fotos. 

Als Supermond bezeichnet man einen Voll- oder Neumond, der der Erde besonders nahekommt. Genau das ist in dieser Nacht der Fall: Unser Erdtrabant rückt bis auf rund 357.000 Kilometer an uns heran – etwa 30.000 Kilometer näher als gewöhnlich.

Himmelsspektakel: Supermond strahlt über Österreich
Mond wirkt deutlich größer und heller

Das macht sich auch optisch bemerkbar: Der Mond erscheint um rund 14 Prozent größer und deutlich heller als an einem durchschnittlichen Vollmondabend – ein Unterschied, den man selbst ohne Fernglas gut erkennen kann.

Himmelsspektakel: Supermond strahlt über Österreich
Besonders beeindruckend wirkt der Supermond kurz nach seinem Aufgang. Durch die Nähe zum Horizont entsteht der bekannte optische Vergrößerungseffekt, der den Mond noch riesiger erscheinen lässt – ein Anblick, der jedes Jahr viele Menschen ins Freie lockt.

Himmelsspektakel: Supermond strahlt über Österreich
Wer das Himmelsereignis miterleben möchte, sollte sich ein Plätzchen mit freiem Blick suchen – etwa auf einem Hügel, Balkon oder im Park. Danach heißt es nur noch: zurücklehnen und den Anblick genießen.

