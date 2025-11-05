Himmelsspektakel: Supermond strahlt über Österreich

Aktuell lohnt sich ein Blick in den Nachthimmel – denn über Österreich zeigt sich der größte Vollmond des Jahres. Der sogenannte Supermond sorgt schon jetzt für staunende Gesichter und eindrucksvolle Fotos.
Als Supermond bezeichnet man einen Voll- oder Neumond, der der Erde besonders nahekommt. Genau das ist in dieser Nacht der Fall: Unser Erdtrabant rückt bis auf rund 357.000 Kilometer an uns heran – etwa 30.000 Kilometer näher als gewöhnlich.
Mond wirkt deutlich größer und heller
Das macht sich auch optisch bemerkbar: Der Mond erscheint um rund 14 Prozent größer und deutlich heller als an einem durchschnittlichen Vollmondabend – ein Unterschied, den man selbst ohne Fernglas gut erkennen kann.
Besonders beeindruckend wirkt der Supermond kurz nach seinem Aufgang. Durch die Nähe zum Horizont entsteht der bekannte optische Vergrößerungseffekt, der den Mond noch riesiger erscheinen lässt – ein Anblick, der jedes Jahr viele Menschen ins Freie lockt.
Wer das Himmelsereignis miterleben möchte, sollte sich ein Plätzchen mit freiem Blick suchen – etwa auf einem Hügel, Balkon oder im Park. Danach heißt es nur noch: zurücklehnen und den Anblick genießen.