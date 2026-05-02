Hipp-Erpresser in Salzburg festgenommen

Der mutmaßliche Erpresser wurde in Salzburg festgenommen.

Nach umfangreichen, länderübergreifenden Ermittlungen ist es der Salzburger „SOKO Glas“ gelungen, einen Verdächtigen festzunehmen. Nach ersten Informationen handelt es sich vermutlich um einen Einzeltäter. Der Mann soll von einem deutschen Babynahrungshersteller eine Lösegeldforderung in Höhe von zwei Millionen Euro in Kryptowährung gestellt haben.

Rattengift hinzugefügt

Der Verdächtige soll Babybrei in Supermärkten manipuliert haben, indem er Rattengift hinzufügte und die Produkte anschließend wieder in die Regale stellte. Über seine Motive ist bislang nichts bekannt.

In Österreich, Tschechien und der Slowakei wurden insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser vor dem Verzehr sichergestellt. Der Rückruf der Hipp-Produkte bei Spar war in der Nacht auf 18. April öffentlich geworden. Hinweise hatte es konkret zum Artikel Hipp "Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel" 190 Gramm gegeben. Vorsorglich nahmen auch andere Supermärkte das Produkt aus dem Verkauf.