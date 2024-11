Homo-Hater ging mit Messer auf zwei Lesben los

Ein amtsbekannter Randalierer und Widerling explodierte Montag im sterischen Vulkanland einmal zu oft: Mit einem Messer bedrohte er am Hauptplatz zuerst eine Gruppe Schüler und dann zwei Frauen, die sich offen als Paar bekannten.

Stmk. Was auch immer in den amtsbekannten einheimischen Steirer gefahren sein mag, am Montag war es besonders schlimm: Gegen 13:00 Uhr verschreckte der 61-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark zunächst verbal mehrere Schüler bei der Bushaltestelle am Hauptplatz in Fehring, sodass einige die Flucht ergriffen.

Danach bemerkte der Verdächtige eine Frau, die sich mit einer Freundin als Liebespaar zeigte. Daraufhin bedrohte er die Frauen mit einem Messer mit einer Klingenlänge von 9 Zentimetern. Fuchtelte wild damit herum und bedrohte die Lesben.

Danach flüchtete der Mann in zunächst unbekannte Richtung. Die Polizei nahm sofort die Fahndung nach dem amtsbekannten 61-Jährigen auf - der schon mal mit einer Flinte herumgeballert hat und sich mit allem und jedem anlegt - und konnte ihn noch im Ortsgebiet von Fehring stellen und festnehmen. Der Verdächtige gab bei seiner Vernehmung an, gleichgeschlechtliche Paare zu verabscheuen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.