Im Retourgang in die Donau - Frau und Hund gerettet

Eilig hatte es eine Donauanrainerin im Bezirk Melk rechtzeitig zu einem Termin zu kommen - in der Hektik setzte sie ihren Kleinwagen beim Rückwärtsfahren in den Fluss, wo er bis auf 6 Meter versank.

NÖ. Zum Einsatz für die Feuerwehr - die Lenkerin konnte sich mit ihrem Hund im Smart-Kleinstwagen vor dem Ertrinken selbst retten - kam es Dienstag kurz nach 13 Uhr in Hofamt Priel. Zu dem Unfall kam es, als eine Ortsbewohnerin von ihrem Grundstück in unmittelbarer Nähe zur Donau ausparken und zu einem Termin fahren wollte. Dabei setzte die Frau mit ihrem Fahrzeug zu weit zurück und fuhr über eine kurze Böschung in die Donau.

© Doku NÖ

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Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war das Fahrzeug bereits vollständig gesunken. Nach einer ersten Lageerkundung mit einem Boot der Feuerwehr konnte mithilfe eines Echolots die ungefähre Position des gesunkenen Autos festgestellt werden. Daraufhin ließ der Einsatzleiter den Sonderdienst Feuerwehrtaucher West zur Unterstützung nachalarmieren. Die Florianis durchsuchten den Bereich systematisch mittels Halbkreissuche. Das trübe Wasser der Donau erschwerte dabei die Sichtverhältnisse erheblich. Nach kurzer Zeit konnte das Fahrzeug in rund sechs Metern Tiefe lokalisiert werden. Der Pkw wurde anschließend mit Hebeballons gesichert und kontrolliert an die Wasseroberfläche gebracht.

Für die weitere Bergung half zusätzlich die Feuerwehr Ybbs mit ihrem Wechselladefahrzeug samt Kran aus. Gemeinsam gelang es den Einsatzkräften, den Smart aus der Donau zu bergen und anschließend auf einen sicheren Abstellplatz zu bringen.