In Meidlinger Wohnung: 22-Jähriger von Räubern mit Messer attackiert

Nachbarn hörten Schreie und alarmierten die Polizei.

Dramatische Szenen spielten sich am Samstagmorgen gegen 4 Uhr in einer Meidlinger Wohnung ab. Dort hörten Nachbarn Hilferufe aus einer Wohnung und schlugen Alarm.

Vor Ort entdeckten die Beamten einen Serben (22), der Verletzungen aufwies. Dieser erklärte, dass eine Bekannte die Mieterin der Wohnung sei.

Er habe bereits geschlafen, als vier unbekannte Männer heftig ans Fenster klopften und kurz darauf zur Wohnungstür hineinkamen. Währenddessen hatte sich der Serbe bereits im Badezimmer eingesperrt. Doch die Angreifer versuchten, die Türe auszuhebeln. Als es ihnen gelang einen Spalt der Türe zu öffnen steckten sie ein Messer hinein. Dabei wurde das Opfer verletzt und fing stark zu bluten an.

Aufgrund dessen ließ der 22-Jährige die Türe los und die vier Männer konnten ins Badezimmer.

Es kam zu einem Gerangel, bei dem die Täter Geld forderten. Dabei stürzte der 22-Jährige und fiel gegen die Glaswand der Dusche, welche zu Bruch ging. Dabei erlitt er weitere Verletzungen. Die unbekannten Männer nahmen das Geld des Opfers an sich und verließen daraufhin die Wohnung.

Im Zuge des Vorfalls soll der 22-Jährige auch seine Bekannte in der Wohnung gehört haben, die jedoch gemeinsam mit den vier Räubern die Wohnung verlassen haben soll.

Eine Menge Drogen sichergestellt

Da die Wohnung stark verwüstet war und sich überall Blutspuren befanden, wurde die Polizeidiensthundeeinheit mit einem Personenspürhund zur Spurensicherung und einem Suchtmittelspürhund hinzugezogen. Dabei konnte eindeutig festgestellt werden, dass die Blutspuren vom 22-Jährigen stammten.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung wurden schließlich Drogen in einer Stofftasche in einem Holschrank sowie in Stofftieren eingenäht, sichergestellt. Insgesamt wurden etwa ein Kilo Kokain und 1,5 Kilogramm Heroin entdeckt.

Die Verletzungen des 22-Jährigen wurden in einem Krankenhaus versorgt. Aufgrund der Menge des aufgefunden Suchmittels musste davon ausgegangen werden, dass der 22-Jährige mit Drogengeschäften in Verbindung steht. Aus diesem Grund wurde der junge Mann festgenommen. Am nächsten Morgen konnte auch die Mieterin, eine 31-jährige Österreicherin in der Wohnung angetroffen und ebenfalls festgenommen werden.