Insekt im Auto: Drei Verletzte darunter eine Einjährige

Kleines Tier brachte großes Unglück.

Tirol. Durch ein Insekt im Auto hat am Donnerstagabend eine 33-jährige Frau aus Deutschland auf der Zillertalstraße (B169) in Rohrberg die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Das Fahrzeug fuhr über den Fahrbahnrand hinaus und ist in Seitenlage zum Stillstand gekommen. Ein automatischer Alarm verständigte die Einsatzkräfte.

Die Lenkerin, ihr Ehemann und die einjährige Tochter erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie konnten sich zwar selbst befreien, mussten aber medizinisch betreut werden.