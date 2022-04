Irres Raser-Duell der Austro-Millionäre

Wer ist der schnellste Millionär Österreichs? kitzVenture-Boss Patrick Landrock fordert Protz-Raser Dejan O. zum Duell heraus.

Krypto-Unternehmer und Spirituosen-Importeur Dejan O. - auf Instagram besser bekannt als "OMO_5000" - sorgte bereits Anfang der Woche mit einem Raser-Video mit 251 km/h auf der österreichischen Autobahn für Aufregung (oe24 berichtete).

Doch nun wird der Krypto-Unternehmer herausgefordert – und zwar von kitzVenture-Boss Patrick Landrock. Der Selfmade-Millionär, der auf Instagram gerne seinen Luxus-Fuhrpark zeigt, kann Dejan O.s Geschwindigkeit sogar übertrumpfen: In seiner Instagram-Story postete der Tiroler bereits ein Video, das ihn in seinem Lamborghini mit 329 km/h rasend zeigt – auf der deutschen Autobahn in Richtung München und somit nicht gegen die Geschwindigkeitsbeschränkungen verstoßend, wie Landrock in seinem Video betont.

© Instagram

Auf Instagram zeigt Patrick Landrock gerne seinen Luxus-Fuhrpark.

Der Selfmade-Millionär will gegen Dejan O. auf einer offiziellen Rennstrecke antreten. "Jeder bringt ein Auto seiner Wahl mit, dann werden wir sehen, wer wirklich der schnellste Millionär Österreichs ist", so Landrock. Ob Dejan O. die Herausforderung annimmt, ist noch offen.