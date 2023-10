Israel-Hasser beschmieren Altes AKH

Im Alten AKH wurden die Wände mit antisemitischen Parolen beschmiert. Auf dem Campus befindet sich auch das Institut für Judaistik, das zuletzt bereits Ziel von Hass-Parolen wurde.

Wien. Der Unicampus im Alten AKH wurde Ziel von Pro-Palästina-Vandalismus: Bisher Unbekannte schmierten etwa den Slogan: "From the river to the sea, Palestine will be free" (zu deutsch etwa: "Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein"). Es handelt sich dabei um einen politischen Slogan, der von palästinensischen Nationalisten benutzt wird.

Aufmerksam auf den Vandalismus machten unter anderem die Jüdische österreichische Hochschüler:innen: "Uni Campus mit antisemitischen Diffamierungen („Apartheid“, „Genozid“) beschmiert. Schuldkult und Entlastung, wie man ihn sonst nur von Neonazis kennt („German/Austrian Guilt“)." Jüdische Studierende würden sich an Universitäten zur Zeit nicht sicher fühlen, schreiben die Jüdischen österreichischen Hochschüler:innen via X.

Uni Wien hat Anzeige erstattet

Die Universität Wien verurteilte in Postings die Beschmierungen und hat bereits Anzeige eingebracht: "Antisemitismus und die Verharmlosung von Terror haben keinen Platz an der Universität Wien. Die Beschmierungen wurden umgehend zur Anzeige gebracht und entfernt."

