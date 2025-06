Kachelofen explodierte: Zwei Bewohner verletzt

Die beiden Hausbewohner wurden bei dem Einsatz verletzt.

Am Sonntag explodierte in Feldkirchen an der Donau, Bezirk Urfahr-Umgebung, ein Kachelofen in einer Doppelhaus-Hälfte. Als die Polizei eintraf, waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits vor Ort. Rund 50 Feuerwehrleute mit fünf Löschfahrzeugen waren dabei, das Haus zu inspizieren und die Ursache herauszufinden.

Ausgelöst hatte die Explosion, bei der sogar die Fenster zerbarsten, eine Warmwasseraufbereitung, welche zu viel Druck aufbaute und sich dadurch entlud. Die Hausbewohner, 42 und 34 Jahre alt, wurden verletzt und mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Das Untergeschoß wurde durch die Explosion so total verwüstet, sodass es derzeit unbewohnbar ist. Die beschädigten Fensterflächen wurden zur Vermeidung von Folgeschäden behelfsmäßig abgedichtet. Nach 2,5 Stunden war der Einsatz beendet.