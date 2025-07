Das Feuer war kurz vor Mitternacht ausgebrochen.

Sittersdorf. Bei einem Stallbrand in Sittersdorf (Bezirk Völkermarkt) sind in der Nacht auf Dienstag 16 Hühner und vier Küken getötet worden. Das Feuer war kurz vor Mitternacht ausgebrochen, der kleine Stall (5 m²) stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand.

Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen nicht vor, auch die Brandursache war vorerst noch unklar, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.