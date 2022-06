6-jähriges Mädchen von Giftschlange gebissen

Das Kind wurde nach einer medizinischen Erstversorgung mit dem Rettungshubschraubers C11 in das LKH Villach geflogen.

Kärnten. Am Samstag gegen 16:50 Uhr kletterte ein 6-jähriges Mädchen im Uferbereich des Forstsees, in der Gemeinde Techelsberg am Wörther See (Bezirk Klagenfurt/Land), auf einen kleinen Felsen und wurde dort von einer Hornviper in die Hand gebissen.

Nachdem das Mädchen sogleich über Übelkeit klagte, wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Sie wurde nach med. Erstversorgung in Begleitung ihrer Mutter vom NA-Team des Rettungshubschraubers C11 in das LKH Villach geflogen.