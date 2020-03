'Oma' als Chefin eines Drogenrings

Die Villacher Polizei hat eine Bande ausgeforscht, die mit Drogen im Wert von 65.000 Euro gehandelt hat.

Villach. Als Chefin der Bande gilt eine 60-jährige Frau, die in diesen Kreisen als "Oma" bezeichnet wurde. Sie sitzt ebenso in der Justizanstalt Klagenfurt wie ein 20-jähriger Villacher und ein ebenfalls 20-jähriger Klagenfurter, auch Mitglieder der Familie der "Oma" waren in das Geschäft involviert.

Wie die Polizei mitteilte, gestand der 20-jährige Villacher, Drogen im Wert von rund 45.000 Euro verkauft zu haben. Dabei handelt es sich um 500 Gramm Heroin, 40 Gramm Kokain, 500 Gramm Cannabis und 35 Stück Ecstasy-Tabletten. Der 60-jährigen Frau wurde der Verkauf von fast zwei Kilogramm Cannabis mit einem Straßenverkaufswert von rund 20.000 Euro an 13 Abnehmer nachgewiesen. Der 20-jährige Klagenfurter fungierte als Hauptlieferant.



Auch die beiden erwachsenen Kinder der 60-Jährigen wurden wegen Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Sie werden verdächtigt, vom Cannabis-Anbau ihrer Mutter nicht nur gewusst, sondern ihn aktiv unterstützt zu haben. Auch eine Schwester der 60-Jährigen zählt zu den Suchtmittelabnehmern. Ein weiterer Sohn der 60-Jährigen wurde bereits im Oktober 2019 wegen Cannabisanbaus angezeigt.