Zwei Frauen in Kärnten hingerichtet

Polizei geht in beiden Fällen von einem Täter aus - Kind Augenzeuge der Bluttat in Drobollach.

Drobollach (Kärnten). Ein Kärntner hat am Samstag kurz hintereinander zwei Frauen getötet. Anschließend flüchtete er über die italienische Grenze, in Tarvis soll er sich dann erschossen haben. Eine offizielle Bestätigung für den Suizid gab es vorerst nicht – oe24 berichtete. Es dürfte sich um eine Beziehungstat gehandelt haben.

Das erste Opfer war eine 62 Jahre alte Frau aus Wernberg. Dem Vernehmen nach handelt es sich dabei um die Ex-Frau des Täters. Die Frau wurde in der Früh erschlagen, die Tatwaffe dürfte eine Axt gewesen sein. oe24-Insiderinformationen zufolge soll gegenüber dem Verdächtigen zuvor ein Betretungsverbot ausgesprochen worden sein. © apa Zweites Opfer: Kind musste Mord mitansehen Nach der Bluttat setzte sich der Mann ins Auto und fuhr nach Drobollach am Faaker See. Dort erschoss er gegen 8.30 Uhr eine 56 Jahre alte Frau auf offener Straße. Bei diesem Opfer soll es sich um seine Freundin gehandelt haben. Ein Kind musste mitansehen, wie die Frau von einem Projektil getroffen wurde, zusammenbrach und am Gehsteig liegen blieb.

Täter beging in Italien Suizid

Der Täter flüchtete mit einem weißen Fahrzeug, die Polizei löste Großalarm aus, da zu diesem Zeitpunkt weitere Bluttaten befürchtet wurden. Die Zufahrten zu sämtlichen Grenzübergängen wurden kontrolliert, auf den Autobahnen wurden die Kontrollplätze aktiviert und der Verkehr abgeleitet. Auch der Polizeihubschrauber wurde eingesetzt.

Der Mann, der am Samstag in Kärnten zwei Frauen getötet hat, ist anschließend nach Tarvis geflüchtet. Dort stellte er sein Auto auf einem Parkplatz ab. Als sich Polizisten dem Fahrzeug näherten, feuerte der Mann drei Warnschüsse ab. Die Beamten ließen sich davon aber nicht beirren, als sie weiter auf das Auto zugingen, erschoss sich der Mann. Die italienische Polizei bestätigte auf Anfrage der APA, sie seien von ihren österreichischen Kollegen informiert worden, dass ein mutmaßlicher Mörder wahrscheinlich nach Italien flüchten wolle. Am Vormittag fiel den Tarviser Beamten das Auto auf dem Parkplatz nahe der Autobahn auf. Der Täter, es handelt sich um einen 60 Jahre alten Kärntner, schoss zuerst drei Mal in die Luft, bevor er Selbstmord beging.

Für den Nachmittag war vonseiten der Polizei eine Pressekonferenz avisiert worden, diese soll in Drobollach am Faaker See stattfinden.