AirPods führten Polizei auf die Spur von Hotel-Dieben

In einem Wörthersee-Hotel schnappten Diebe ihre Beute – in Graz wurden sie gefasst.

Ktn, Stmk. Nur von Velden bis Graz kamen die beiden Kriminellen mit ihrer Beute – einer Reisetasche mit einem Inhalt von mehreren tausend Euro, die sie in der Lobby vom Gepäckwagen abgestaubt hatten. Ihr Pech: Unter anderem befanden sich in der Tasche auch ein Paar AirPods, die vom Besitzer via GPS geortet werden konnten. Der Bestohlene brauchte hierfür nur die App „Wo ist?“ auf seinem iPhone aufrufen, um die damit gekoppelten Kopfhörer bzw. ihren genauen Standort ausfindig zu machen:

Beamte in der steirischen Hauptstadt konnten die Täter – einen 55-jährigen und einen 66-jährigen Ungarn – dann im Handumdrehen im Umfeld des Hauptbahnhofes in Graz festnehmen. Die Beute wurde sichergestellt, weitere Erhebungen sind im Gang.