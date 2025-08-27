Alles zu oe24VIP
Buberlemoos
© ORF

Schilfgürtel

Am Wörthersee: Bauprojekt am Buberlemoos gestoppt

27.08.25, 10:32
Die Investoren reichten zwar noch einen Einspruch ein, zogen diesen und das Projekt nun aber zurück. 

Ktn. Zwischen dem Buberlemoos und dem Wörthersee liegt ein 300 Quadratmeter großer Schilfgürtel im Besitz der Bundesforste. Das geplante Bauprojekt ist nun endgültig Geschichte, nachdem die Bundesforste den Schilfgürtel als vorrangig einstuften. 

Gabriele Hadl, grüne Gemeinderätin, gegenüber orf.at: „Für Pörtschach bedeutet das einen Gewinn für die Allgemeinheit, einen Gewinn für die Natur und einen Gewinn für alle, die sich für die schöne Wörthersee-Bucht und das Wörthersee-Ufer eingesetzt haben."

Florian Pacher, Obmann des Ausschusses für Soziales, Kultur und Sport in Pörtschach (FPÖ), hat einen Antrag zur Ausweisung des Buberlemooses als örtliches Naturdenkmal eingebracht.

