Antifa Camp-Teilnehmer rebellierten gegen Polizei

Beamte wurden am Zutritt zum Museum Persmanhof gehindert.

Ktn. Ein Treffen des Antifa Camp Kärnten hat am Sonntag einen mehrstündigen Polizeieinsatz am Gelände des Museums Persmanhof in Bad Eisenkappel (Bezirk Völkermarkt) zur Folge gehabt. Beamte waren zunächst am Zutritt zum Objekt gehindert worden. Drei Personen wurden letztlich nach dem Fremdenpolizeigesetz vorübergehend festgenommen, zudem ergingen mehrere Anzeigen nach diversen Kärntner Verwaltungsgesetzen.

Zunächst waren Polizeistreifen wegen des Verdachts von verschiedenen Verwaltungsübertretungen zum Museumsgelände ausgerückt. Rund 60 Personen des Antifa Camp Kärnten hatten sich dort getroffen. Begleitet wurden die Kontrollen von Vertretern der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt und des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl. Der Einsatz dauerte schlussendlich von 11 bis 15.30 Uhr.

Teilnehmer bedrängten die Beamten beim Versuch der Identitätsfeststellung teilweise körperlich, berichtete die Landespolizeidirektion Kärnten. Schwierigkeiten gab es für die Uniformierten auch beim Betreten des Museumsgebäudes. Beim Versuch der Beamten, die Eingangstüre zu schließen, wurde in der Folge eine Person leicht verletzt und von der Rettung ambulant versorgt. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.