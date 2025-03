Arbeiter beim Bau von Hochwasserschutz fast ertrunken

Bauarbeiter haben den Verletzen aus Fahrerkabine gezogen.

Ktn. Bei einer Hochwasserschutz-Baustelle in Villach ist ein Lkw beim Rückwärtsfahren in einen Bach gestürzt. Der Fahrer war eingeklemmt und drohte zu ertrinken. Er konnte von Bauarbeitern aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht. "Die Fahrerkabine war etwa 20 bis 30 Zentimeter unter dem Wasser. Der Kraftfahrer konnte mit Hilfe von Bauarbeitern, die sich in der Nähe befunden haben, aus der Fahrzeugkabine geborgen werden. Er war ansprechbar, aber auch dementsprechend verletzt", sagt Einsatzleiter Harald Geissler, von der HFW. Die Feuerwehr hat eine Ölsperre an der Mündung zur Drau errichtet. Ein Taucher der Feuerwehr überprüfte, ob Treibstoff ausläuft.