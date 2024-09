Bakterien-Alarm: In dieser Stadt müssen Sie das Trinkwasser abkochen!

In Klagenfurt ist das Trinkwasser teilweise mit Enterokokken belastet. Die Gesundheitsbehörde empfiehlt, Wasser abzukochen.

Klagenfurt. Routinekontrollen haben in Klagenfurts Trinkwasser an mehreren Stellen eine Grenzwertüberschreitung an Enterokokken ergeben. Die Gesundheitsbehörde der Stadt empfiehlt daher vorsorglich, im gesamten Stadtgebiet das Wasser mindestens drei Minuten lang abzukochen, bevor es konsumiert wird.

An der Wiederherstellung der Wasserqualität werde mit Hochdruck gearbeitet, teilte die Stadt in einer Aussendung mit.

Die genaue Ursache der Verunreinigung stehe derzeit noch nicht fest.