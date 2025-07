Debatte um NS-Straßennamen erreicht Kärnten

Straßenumbenennungen wegen NS-Bezügen wie in Braunau sorgen nun auch in Kärnten für eine erneute Debatte.

Kärnten. Nach den geplanten Umbenennungen von NS-belasteten Straßennamen in Braunau wird auch in Kärnten über den Umgang mit nationalsozialistischer Vergangenheit diskutiert. Laut dem Mauthausen Komitee besteht in vielen Gemeinden Handlungsbedarf. In Klagenfurt identifizierte eine Historikerkommission über 50 belastete Straßennamen, vier wurden bisher geändert.

Oft wird auf Zusatztafeln gesetzt – wie in Villach, wo 16 solcher Hinweise angebracht wurden. Vorsitzender Manfred Morokutti fordert mehr Bewusstsein durch Bildung: Junge Menschen sollen verstehen, warum eine öffentliche Ehrung historisch belasteter Personen problematisch ist – und welche Bedeutung dies für die Gegenwart hat.