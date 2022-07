Diebstahl: Polizei sucht diesen Mann

Der bisher unbekannte Tatverdächtige soll ein Fahrrad im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben.

Kärnten. Der Vorfall ereignete sich bereits am 19. Juni 2022 gegen 12:30 Uhr das vor dem Parkbad in Krumpendorf (Bezirk Klagenfurt): Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger soll ein Fahrrad im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen haben.

Das Fahrrad (Marke OCCAM H20) eines 36-jährigen Mannes aus Krumpendorf, das mehrere Tausend Euro Wert ist, war mit einem Fahrradschloss gesichert und am Fahrradständer versperrt abgestellt. Die Polizei veröffentlichte jetzt Bilder der Überwachungskamera im Bereich des Parkbades in Krumpendorf, die einen bisher unbekannten Tatverdächtigen zeigen, der im Verdacht steht am 19.06.2022 mit einem Bolzenschneider das Schloss eines hochpreisigen Fahrrades aufgebrochen zu haben, um danach mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung zu fahren.

Die Polizeiinspektion Krumpendorf fahndet nach dem Tatverdächtigen und bittet um Hinweise.