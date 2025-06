E-Biker (59) flog nach Crash in 20 Meter tiefen Graben

Ein 59-Jähriger ist Sonntagvormittag mit seinem E-Bike in Lendorf in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) bei der Bergabfahrt zuerst in eine Leitschiene gekracht und dann in einen 20 Meter tiefen Graben geschleudert worden.

Ktn. Der Mann blieb in dem dicht bewachsenen Abhang verletzt liegen. Die Bergrettung war nötig, um ihn aus der Tiefe zu holen und in das Krankenhaus Spittal zu bringen. Das berichtete die Polizei am Sonntag. Taucherin verschollen: Große Suchaktion beim Attersee

So machen die Sommerferien in Linz Spaß

Pensionist (83) stirbt bei Crash In einer Rechtskurve hatte der E-Biker aus vorerst unbekannter Ursache den entgegenkommenden Traktor eines 43-jährigen Einheimischen gestreift und so die Kontrolle über das Zweirad verloren. Sowohl der Radfahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau als auch der Lenker der Zugmaschine waren laut Exekutive nicht alkoholisiert.