Pensionist (83) stirbt bei Crash

Der 83-Jährige wollte in eine Straße einbiegen und kollidierte mit einem Auto.

Ein E-Bike-Fahrer (83) ist am Wochenende in Desselbrunn (Bezirk Vöcklabruck) bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Laut Polizei wollte der Mann aus Ohlsdorf von Wankham kommend nach links in die Desselbrunnerstraße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto eines 19-jährigen Lenkers aus Haag am Hausruck, der auf der Desselbrunnerstraße unterwegs war.

Pensionist starb an Unfallstelle

Der Zusammenstoß verlief so heftig, dass der Senior noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Der junge Autofahrer blieb körperlich unverletzt, musste jedoch vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes psychologisch betreut werden. Die genaue Unfallursache wird ermittelt.