Das Messer-Attentat von Villach schlägt international hohe Wellen. So gibt es Berichte in den USA, der Schweiz und Indien. Auch X- und Tesla-Chef Elon Musk kommentierte den Messer-Angriff.

Ein Messer-Angriff erschüttert Villach: Ein 23-jähriger Syrer griff am Samstag wahllos Passanten an und tötete dabei einen 14-Jährigen. Fünf weitere Menschen verletzte er – zwei davon schwer. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Stadt steht unter Shock. Im Bereich der Innenstadt gab es weiträumige Absperrungen. Die Spurensicherung nahm die Arbeit auf. Ein Augenzeuge spricht von einer gespenstischen Stimmung in der Stadt.

Elon Musk kommentiert Attentat von Villach

Das Messer-Attentat von Villach schlägt international hohe Wellen. So gibt es Medienberichte in den USA, der Schweiz und Indien. Auch X- und Tesla-Chef Elon Musk kommentierte den Messer-Angriff. "Terrible" schrieb er auf X und postete einen Beitrag "Visegrád 24" zu dem Messer-Attentat.

© X/@elonmusk

Motiv unklar

Der Täter soll nach dem Angriff "Allahu Akbar" gerufen haben. Die Gebetsformel wird oft von islamistischen Terroristen nach Anschlägen genutzt. Außerdem scheint er bei seiner Festnahme den Zeigefinger gehoben zu haben, womöglich zu einem islamischen Gruß, den auch Islamisten-Gruppen für ihre Zwecke nutzen. Über das Motiv des Angreifers herrscht aber nach wie vor Unklarheit. Derzeit wird das Umfeld des mutmaßlichen Täters näher beleuchtet, die Einvernahmen laufen.