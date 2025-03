EU-Hilfen für Kärnten: 3,1 Millionen Euro für Unwetterschäden bewillig

Die Unwetterkatastrophe durch Tief „Zacharias“ im August 2023 richtete massive Schäden an.

Kärnten. Für die Unwetterschäden durch das Tief „Zacharias“ im August 2023 erhält Kärnten 3,1 Millionen Euro von der EU. Überschwemmungen und Felsrutschungen richteten enorme Schäden an, ein Mann kam ums Leben. Insgesamt wurden die Kosten auf 200 Millionen Euro geschätzt. Da auch Slowenien stark betroffen war, gilt das Ereignis als "major disaster", wodurch EU-Hilfsgelder für den Wiederaufbau fließen.

Lesen Sie auch



















Paris Fashion Week: Louis Vuitton zeigt Glamour, Stars & eine Reise durch die Modewelt

Die Paris Fashion Week neigt sich dem Ende zu, doch ein Highlight durfte nicht fehlen: die spektakuläre Show von Louis Vuitton. Neben einer atemberaubenden Kollektion sorgten auch die hochkarätigen Gäste für Glamour – So stylish, dass sie direkt selbst über den Catwalk hätten flanieren können.

























KTM-Comeback: Produktion startet nach drei Monaten Stillstand – aber das Geld bleibt knapp!

Der Motor läuft wieder an! Nach drei Monaten Stillstand nimmt KTM am 17. März die Motorradproduktion wieder auf. Zunächst soll im Einschichtbetrieb gestartet werden – das Ziel: volle Auslastung in drei Monaten!