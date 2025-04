Extreme Waldbrände in Kärnten: Großeinsatz für Feuerwehren

Zwei Waldbrände haben im Kärntner Bezirk Völkermarkt Samstagnachmittag die Feuerwehren auf Trab gehalten.

Laut Bezirksfeuerwehrkommando waren bei den Bränden in Bleiburg und Ruden 17 Feuerwehren und rund 275 Einsatzkräfte an Ort und Stelle. Am Nachmittag konnte "Brand Aus" gegeben werden, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel zur APA. Über die Brandursache war noch nichts bekannt.

Große Fläche betroffen

In Bleiburg waren bei dem Brand in sehr steilem Gelände rund 400 Quadratmeter Waldfläche betroffen. Obwohl die Ausbreitung des Feuers rasch begrenzt werden konnte, erschwerte starker Wind die Löscharbeiten der rund 200 Einsatzkräfte. Löschrucksäcke mit speziellen Waldbrandgeräten unterstützten die Löscharbeiten jedoch massiv, schilderte Skubel die Situation. Zudem wurden Drohnen eingesetzt.

In Ruden wiederum standen rund 800 Quadratmeter in Flammen. Am Nachmittag wurden wie auch in Bleiburg noch "einzelne Glutnester und Wurzelstöcke" gelöscht. Hier waren rund 75 Feuerwehrleute im Einsatz.